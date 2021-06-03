Всегда был сторонником диалога, – Байден поздравил с избранием нового президента Израиля

Джо Байден поздравил с избранием нового президента Израиля Ицхака Герцога. Лидер США выразил надежду, что партнерство 2 стран будет углубляться.

По словам Байдена, на протяжении всей своей карьеры президент Герцог демонстрировал непоколебимую приверженность укреплению безопасности Израиля, а также был сторонником продвижения диалога.

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Кроме того, Байден поблагодарил "за многолетнюю службу народу" Реувена Ривлина – уходящего с должности президента Израиля.

Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Ривлина в Вашингтоне в ближайшие недели, чтобы почтить его приверженность крепкому партнерству и тесной дружбе между нашими 2 странами,

– подчеркнул президент США.

Избрание Ицхака Герцога: главное

Депутаты однопалатного парламента выбрали Ицхака Герцога на пост президента Израиля 2 июня 2021 года.

Политика поддержали 87 депутатов.

Его оппонентка – Мирьям Перец – получила всего 27 голосов.

Новоизбранного президента Ицхака Герцога уже поздравил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.