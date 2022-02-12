Байден позвонил Путину из-за ситуации вокруг Украины

Американский президент Джо Байден позвонил Владимиру Путину. Разговор происходил на фоне угрозы нового нападения России на Украину.

По информации СМИ, переговоры политиков предварительно планировались на 14 февраля. В конце концов, их организовали раньше. На этом, мол, настаивали в Белом доме.

Обратите внимание Глава Пентагона предостерег Шойгу от эскалации вокруг Украины

Политики общались в течение часа

Основная тема разговора Байдена и Путина – угроза нового нападения России на Украину. Президенты созвонились около 18:00 по украинскому времени, и, по информации журналистов, они общались около часа. Американский лидер находился в своей загородной резиденции Camp David.

Отметим, что официальных заявлений по итогам переговоров в Белом доме и в Кремле пока не делали.

Как пишет CNN, в США опасаются, что Путин может отдать приказ о вторжении в любой момент. Накануне в США призвали американцев поскорее выехать из Украины.

Глава Пентагона общался с Шойгу

Ранее 12 февраля американский министр обороны Ллойд Остин позвонил российскому – Сергею Шойгу. Пентагон сообщил, что они обсудили наращивание военного присутствия России в оккупированном Крыму и вокруг Украины.

Что решили в США на фоне угрозы со стороны России

С 13 февраля Госдеп США приостанавливает консульские услуги в посольстве в Киеве. Часть работников дипломатического учреждения переводят во Львов. Дипломатам, не занимающим критически важные должности, приказали уехать из украинской столицы. Паспортные, визовые или классические консульские услуги в Украине не будут временно предоставляться. В случае необходимости американцам рекомендовали обратиться в посольства США в других странах.

Байден призвал американцев выехать из Украины: смотрите видео