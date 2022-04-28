Байден представит проект, позволяющий передать Украине активы российских олигархов

Джо Байден анонсировал законодательную инициативу, позволяющую передать Украине активы российских олигархов. Президент США представит этот документ 28 апреля.

В Белом доме отметили, что такой шаг от Байдена свидетельствует о поддержке Украины.

Важно США решили предоставлять Украине больше разведданных, – СМИ

Так, глава США направит предложение по законодательному пакету, который укрепит полномочия американского правительства по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности за войну Владимира Путина против Украины.

Предложения американского лидера разработаны в тесном сотрудничестве с межведомственными партнерами, включая министерства юстиции, финансов и торговли США. Пакет установит новые полномочия по конфискации имущества российских олигархов и позволит направить вырученные деньги на поддержку Украины.

Что предполагает инициатива Байдена

Создание нового упрощенного административного процесса конфискации активов российских олигархов.

Вводит новое уголовное преступление по владению доходами, полученными от коррупционных соглашений с правительством России.

Также законопроект предполагает возможность передачи доходов от конфискованного имущества российских олигархов Украине для возмещения ущерба от российской агрессии. Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, призывающий Байдена продать замороженные активы российских олигархов, а вырученные деньги направить на помощь Украине.

Что известно об восстановлении Украины после войны

Украинский премьер Денис Шмыгаль рассказал, что правительство уже создало фонд восстановления на долгосрочную реконструкцию. Он добавил, что Украина стремится не просто восстановить дороги, мосты или водопроводы, а построить совершенно новую экономику. Прежде всего, это будет означать перестройку старых государственных институций.

Кто будет за это платить

Есть три возможных источника финансирования фонда восстановления, в частности:

российские активы , которые сейчас заморожены на Западе, и, как полагают, на общую сумму не менее 300 миллиардов долларов;

, которые сейчас заморожены на Западе, и, как полагают, на общую сумму не менее 300 миллиардов долларов; гранты и льготные кредиты от западных и международных организаций;

власть, собственный бизнес и украинский народ.

Интересно – Зеленский сказал, что иностранные страны станут патронами областей Украины: смотрите видео