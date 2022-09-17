Путин может применить ядерное оружие, – Байден предостерег о последствиях

Россия продолжает шантажировать мир ядерным оружием. Президент Соединенных Штатов Америки предупредил владимира путина о серьезных последствиях этого.

В недавнем интервью Джо Байден пригрозил путину, если тот решит применить ядерное или химическое оружие в войне против Украины. Также лидер США оценил успех наших военных.

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Президент россии в тупике

Успехи Вооруженных Сил Украины не могут не поражать мир и заставлять злиться кремль. В интервью американской журналистке Скотт Пелли президент Байден заявил, что нашим воинам удается поставить в безвыходное положение "вторую армию мира".

Когда Украина добивается успеха на поле боя, владимир путин становится испуганным и загнанным в угол.

– заявил Джо Байден.

На вопрос Пелли об использовании лидером россии ядерного или химического оружия президент Штатов ответил, что это изменит картину мира, которая была после Второй мировой.

Не делайте. Не делайте. Не делайте. Это изменит формат войны на то, что не было со времен Второй мировой войны, и будет иметь последствия,

– сказал Байден, обращаясь к владимиру путину.

Кроме того, администрация президента США готова выделить Украине еще 600 миллионов военной помощи.

Мировые лидеры требуют от россии прекратить ядерный шантаж

11 сентября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз звонил по путину, потребовал вывести войска с Запорожской атомной электростанции и прекратить войну. Министр иностранных дел Кулеба сказал, что эти "телефонные разговоры" ни к чему не приведут.

Напомним, ситуация на Запорожской АЭС постоянно напряженная, россия не хочет выводить войска, обстреливает станцию и ставит под угрозу мировую ядерную безопасность.

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