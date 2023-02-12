Байден приедет в Польшу в день обращения Путина: Подоляк объяснил символизм

Президент США Джозеф Байден прибудет с визитом в Польшу 22 февраля, в этот же день анонсировал свое обращение российский диктатор Владимир Путин.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона объяснил, есть ли в этом символизм. Он сразу подчеркнул, что для Украины в этом контексте важен только визит Байдена, а вот "субъект Путин" – нас не интересует.

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Для нас, безусловно, важен визит Байдена, потому что это будет символизировать еще больший объем поддержки Украины. Я не думаю, что будут какие-то принципиальные изменения по поводу того, как эта война должна финализироваться. Все, что сегодня происходит на глобальном политическом пространстве, только усиливает поддержку Украины,

– отметил Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что для нас визит Байдена гораздо важнее всего того, что делает Путин.

Путин и в прошлом году выходил с речью 22 февраля

Михаил Подоляк напомнил, что именно 22 февраля 2022 года Путин вышел в эфир, чтобы "объяснить, почему Украины не существует". И после этого приказал захватить Киев до 15:00 24 февраля, а также отдал приказ – захватить всю Западную Украину за 3 дня.

В этом году на федеральном собрании, по словам Подоляка, россияне будут не просто праздновать годовщину вторжения, они проведут концерт смерти.

Они будут праздновать годовщину резни другого народа,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Справка. Россияне анонсировали, что будут праздновать годовщину вторжения в Украину 22 февраля. В Лужниках захватчики планируют организовать настоящий концерт, на который, возможно, приедет и Владимир Путин. На это представление планируют согнать 200 тысяч россиян.

В Кремле кровавый концерт по случаю годовщины войны России против Украины пока не комментируют.