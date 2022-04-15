Байден приехал бы, – Гудков предположил, от чего зависит визит президента США в Украину
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что готов посетить Украину. Однако это зависит от Службы безопасности.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что может быть угроза жизни Байдена.
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"Думаю, что сам президент приехал бы, но у американской службы безопасности есть очень большая автономия и влияние на Байдена. То есть она просто запрещает, потому что действительно риск есть", – сказал Гудков.
Нельзя рисковать президентом
По словам политика, риск может быть и невысокий, но американская система вообще не будет рисковать президентом. Нельзя недооценивать опасность.
Я думаю, что единственная причина в этом. Лучше перестраховаться, чем недостраховаться,
– заявил Гудков.
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