Байден принимает в Белом доме лидеров Финляндии и Швеции, заявивших о вступлении в НАТО

В Белый Дом 19 мая прибыли президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер Швеции Магдалена Андерссон. Они встретились с президентом США Джо Байденом.

Байден ведет переговоры в Белом доме с лидерами Швеции и Финляндии. Перед этим страны подали заявки на членство в Североатлантическом Альянсе.

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Встреча политиков

Политики обсуждают сам процесс вступления в НАТО и позицию Турции. Байден приветствовал решение стран о вступлении в НАТО. Он подчеркнул, что будет работать с союзниками касательно быстрого процесса расширения Альянса и вступления этих стран.

Также президент США считает, что событие является историческим. Это переломный момент для европейской безопасности. По словам Байдена, две страны, которые долгое время поддерживали нейтралитет, присоединятся к мощнейшему в мире оборонному альянсу и усилят его своими возможностями.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: что известно

Страны долго держали нейтралитет и не собирались вступать в оборонные альянсы. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция и Финляндия пересмотрели свои приоритеты безопасности. 18 мая государства официально подали заявки на вступление в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на защиту, пока их членство не будет полностью ратифицировано и они не станут полноправными членами блока. Сам процесс вступления тоже будет ускоренным.

В России в традиционной манере заявили, что видят в расширении НАТО "угрозы". Однако весь цивилизованный мир уже не учитывает очередной бред государства-агрессора.

Однако неожиданно против вступления Финляндии и Швеции выступила Турция. Президент Реджеп Эрдоган сделал несколько критических заявлений. Он сказал, что не может поддержать членство стран из-за того, что они вводят санкции против Турции. Позже Эрдоган назвал скандинавские страны "средоточием терроризма" и добавил, что Анкара будет продолжать блокировать их вступление в Альянс.

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