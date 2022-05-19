Байден веде переговори у Білому домі з лідерами Швеції та Фінляндії. Напередодні країни подали заявку на членство в Північноатлантичному Альянсі.

До теми Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО

Зустріч політиків

Політики обговорюють, власне, сам процес вступу до НАТО та позицію Туреччини. Байден привітав рішення країн про вступ до НАТО Він наголосив, що працюватиме із союзниками щодо швидкого процесу розширення Альянсу та вступу цих країн.

Також президент США вважає, що подія є історичною. Це переломний момент для європейської безпеки. За словами Байдена, 2 країни, які довгий час підтримували нейтралітет, приєднаються до найпотужнішого у світі оборонного альянсу та посилять його своїми можливостями.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: що відомо

Країни тривалий час тримали нейтралітет та не збирались вступати до оборонних Альянсів. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Швеція та Фінляндія переглянули свої безпекові пріоритети. 18 травня держави офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що Фінляндія та Швеція можуть розраховувати на захист, поки їхнє членство не буде повністю ратифіковане й вони не стануть повноправними членами блоку. Сам процес вступу теж буде пришвидшеним.

У Росії у традиційній манері заявили, що бачать в розширенні НАТО "загрози". Однак весь цивілізований світ вже не зважає на чергову маячню держави-агресорки.

Проте несподівано проти вступу Фінляндії та Швеції виступила Туреччина. Президент Реджеп Ердоган зробив декілька критичних заяв. Він сказав, що не може підтримали членство країн через те, що вони вводять санкції проти Туреччини. Пізніше Ердоган назвав скандинавські країни "осередком тероризму" та додав, що Анкара продовжуватиме блокувати їх вступ до Альянсу.

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