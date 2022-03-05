Байден принял президента Финляндии в Белом доме: вероятно, обсуждали вступление в НАТО

Президент США и президент Финляндии встретились в Белом доме 4 марта. Речь шла об усилении оборонного сотрудничества.

Есть основания предполагать, что главы государств могли затронуть и тему вступления Финляндии в НАТО. Напомним, эта страна граничит с Россией, а значит – тоже чувствует угрозу.

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Финны и американцы усиливают "оборонное сотрудничество"

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал о своей встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом в Вашингтоне 4 марта. И сказал после, что страны договорились активизировать оборонное сотрудничество.

Ниинистё, обращаясь к журналистам, также подчеркнул:

Финляндия отвечает критериям членства в НАТО.

Швеция также была вовлечена в разговор.

Такие заявления могут свидетельствовать о том, что главы государств предметно обсуждали членство в НАТО как минимум Финляндии. Ведь она граничит с Россией, а значит – чувствует угрозу.

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