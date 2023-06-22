Приравнял Си к диктатору: как повлияет резкое заявление Байдена на отношения США и Китая

Президент США Джо Байден приравнял лидера Китая Си Цзиньпина к диктатору. В Пекине это заявление назвали публичной политической провокацией.

Это 24 Каналу прокомментировал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его мнению, слова Байдена не окажут влияния на договоренности Вашингтона и Пекина, но дальнейшие шаги будет делать труднее.

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Эмоциональная реакция Китая

Как отметил Чалый, дипломатический визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай состоялся лучше, чем ожидалось. Это подчеркнул даже Байден.

Меня удивило, что сразу публично прозвучали такие вещи. Возможно, это правдиво и честно, но даст ли это положительный результат. Я думаю наоборот,

– прокомментировал заявление Байдена бывший посол Украины в США.

Китай готов сотрудничать с США. Китайцы в этом заинтересованы и зависят от Америки. Однако в Пекине точно не хотят, чтобы многие вещи публично озвучивались и им давались публичные оценки.

"Ничего особенного Байден не сказал, но время, сразу после визита Блинкена, вызвало такую эмоциональную реакцию китайцев", – сказал Чалый.

Повлияет ли заявление Байдена на отношения США и Китая: смотрите видео

Дипломатический откат

Бывший посол Украины в США рассказал, что есть несколько разных способов совершить так называемый "дипломатический откат". В частности, МИД или Госдепартамент США могут сделать соответствующее заявление. Или могут быть дополнительные вопросы от журналистов президенту США.

"Скорость, с которой ответили китайцы, очень настораживает, как правило, они, так не делает", – добавил Чалый.

Визит Госсекретаря США в Китай: коротко