Байден призвал граждан США немедленно уезжать из Украины
Источник:NBC News
Президент США Джо Байден обратился к находящимся на территории Украины американцам. Глава Белого дома призвал своих сограждан уезжать немедленно.
Также Байден заявил, что ни в коем случае не будет американских военных в Украине. Если между ними и россиянами возникнет стрельба – это будет "мировая война".
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Байден обратился к американцам в Украине: "Leave now" ("уезжайте немедленно")
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 10 февраля общался с журналистами. Преимущественно речь шла о ситуации вокруг России и Украины.
В разговоре Байден озвучил предупреждение всем остающимся в Украине американцам, связанное с угрозой нового российского вторжения.
Американские граждане должны уезжать немедленно. Мы имеем дело с одной из величайших армий мира. Все может быстро выйти за рамки здравого смысла,
– сказал Байден.
На вопрос о вовлечении американских военных в эвакуацию граждан США из Украины глава Белого дома ответил так: "Это будет мировая война, если американцы и россияне начнут стрелять друг в друга".Важно! Буквально час перед этим Госдеп США обнародовал сообщение, что США "не смогут эвакуировать американских граждан в случае российских военных действий где угодно в Украине".
Поэтому попросил американцев самостоятельно уехать оттуда любым видом частного транспорта.
Обратите внимание, в этот же день:
- В Пентагоне допустили привлечение войска, которое было отправлено США в Польшу, к эвакуации американцев из Украины.
- В то же время в Кремле заявили, что "в ответ" на действия Запада прикажут неосновному персоналу своего диппредставительства в Украине временно уехать в Россию.
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