Врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона, – CNN

После провала на дебатах с Трампом внимание американцев привлекли умственное и физическое состояние Джо Байдена. В Белом доме сделали заявление на фоне спекуляций относительно здоровья президента.

В начале года состоялась встреча между специалистом Кевином Каннардом, который специализируется на болезни Паркинсона, и врачом главы США Кевином О'Коннором. Об этом говорится в журнале посещений Белого дома.

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В Белом доме объяснили частые визиты невролога

В целом администрацию президента Каннард посещал не менее 8 раз, начиная с июля 2023 года до конца марта 2024 года.

На фоне спекуляций относительно здоровья Байдена врач Белого дома О'Коннор пошел на беспрецедентный шаг и опубликовал письмо, в котором объяснил детали визитов невролога. Там говорится, что Джо Байден встречался с Каннардом только в рамках ежегодного осмотра.

До пандемии и после нее Каннард регулярно проверял состояние здоровья сотрудников Белого дома, в частности президента.

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер рассказала, что Байдена трижды посещал невропатолог за время его президентства. В то же время она отказалась объяснить, почему и кого именно Кеннард посещал в Белом доме восемь раз за последний год.

Жан-Пьер уточнила, что Байден никогда не лечился от болезни Паркинсона и не принимал лекарств от нее.

Новость о визите Кеннарда появилась в тот момент, когда возраст, физическая форма и умственное состояние Байдена были предметом пристального внимания после его неудачного выступления на президентских дебатах 27 июня против бывшего президента Дональда Трампа.

За 11 дней, прошедших после этого выступления, Байдену пришлось доказывать демократам свою способность возглавлять страну еще 4 года в случае переизбрания.

В конце концов, он вышел из президентской гонки.

Байден подтвердил, что проходил проверку на болезнь Паркинсона

И Белый дом, и Байдена неоднократно спрашивали об анализах и визитах к врачам за несколько месяцев до дебатов и после них.

В частности, президента недавно спрашивали, проходил ли он специальные тесты на когнитивные способности. Байден ответил, что его регулярно обследуют врачи Белого дома. В то же время тестов проходить ему никто не советовал.

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Глава США также добавил, что разговаривал со своим врачом. Тот сказал: "Вы истощены". Байден подчеркнул, что "быть президентом" означает "ежедневно проходить полное неврологическое обследование".

В другом интервью у Байдена поинтересовались, проходил ли он в последнее время проверку на болезнь Паркинсона. Политик подтвердил, что да.

Я чувствовал себя так плохо перед дебатами, когда я вернулся, меня проверили. Я думал, что, возможно, у меня COVID, инфекция или что-то подобное,

– сказал президент.

Байден уточнил, что у него ничего подобного не нашли.