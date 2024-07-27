На початку року відбулася зустріч між фахівцем Кевіном Каннардом, який спеціалізується на хворобі Паркінсона, та лікарем очільника США Кевіном О’Коннором. Про це йдеться в журналі відвідувань Білого дому.

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У Білому домі пояснили часті візити невролога

Загалом адміністрацію президента Каннард відвідував щонайменше 8 разів, починаючи з липня 2023 року до кінця березня 2024 року.

На тлі спекуляцій щодо здоров'я Байдена лікар Білого дому О’Коннор пішов на безпрецидентний крок та опублікував лист, в якому пояснив деталі візитів невролога. Там мовиться, що Джо Байден мав зустріч з Каннардом лише в межах щорічного огляду.

До пандемії та після неї Каннард регулярно перевіряв стан здоров'я співробітників Білого дому, зокрема президента.

Прессекретар Карін Жан-П’єр розповіла, що Байдена тричі відвідував невропатолог за час його президентства. Водночас вона відмовилася пояснити, чому і кого саме Кеннард відвідував у Білому домі вісім разів за останній рік.

Жан-П’єр уточнила, що Байден ніколи не лікувався від хвороби Паркінсона та не приймав ліків від неї.

Новина про візит Кеннарда з’явилася в той момент, коли вік, фізична форма та розумовий стан Байдена були предметом пильної уваги після його невдалого виступу на президентських дебатах 27 червня проти колишнього президента Дональда Трампа.

За 11 днів, що минули після цього виступу, Байдену довелося доводити демократам свою здатність очолювати країну ще 4 роки у разі переобрання.

Урешті-решт, він вийшов з президентської гонки.

Байден підтвердив, що проходив перевірку на хворобу Паркінсона

І Білий дім, і Байдена неодноразово запитували про аналізи та візити до лікарів за кілька місяців до дебатів і після них.

Зокрема, президента нещодавно питали, чи проходив він спеціальні тести на когнітивні здібності. Байден відповів, що його регулярно обстежують лікарі Білого дому. Водночас тестів проходити йому ніхто не радив.

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Очільник США також додав, що розмовляв зі своїм лікарем. Той сказав: "Ви виснажені". Байден наголосив, що "бути президентом" означає "щодня проходити повне неврологічне обстеження".

В іншому інтерв'ю у Байдена поцікавилися, чи проходив він останнім часом перевірку на хворобу Паркінсона. Політик підтвердив, що так.

Я почувався так погано перед дебатами, коли я повернувся, мене перевірили. Я думав, що, можливо, у мене COVID, інфекція чи щось подібне,

– сказав президент.

Байден додав, що у нього нічого подібного не знайшли.