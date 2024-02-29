Байден прошел медосмотр, чтобы проверить пригодность к президентству

Джо Байден прошел медицинскую комиссию, чтобы проверить свою способность быть президентом. Он прошел специалистов по оптометрии, стоматологии, ортопедии, физиотерапии, неврологии, медицине сна, кардиологии, радиологии и дерматологии.

Президент США Джо Байден прошел ежегодный медосмотр, который подтвердил, что он способен выполнять свои обязанности. Доктор Кевин О'Коннор в своем отчете заявил, что американский лидер не имеет "никаких новых проблем" со здоровьем.

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Президент тренируется 5 дней в неделю

В отчете говорится, что президент чувствует себя хорошо, и нынешний медосмотр не выявил никаких новых проблем. Согласно ему, Байден до сих пор способен к выполнению обязанностей и полностью выполняет все их без каких-либо исключений или приспособлений.

Президент Байден – здоровый, активный, крепкий 81-летний мужчина, который остается способным для успешного выполнения обязанностей президента, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего,

– написал О'Коннор.

Джо Байден уже стал старейшим лидером США, а если его переизберут на пост президента, то ему будет уже 86 лет. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что, по словам врача президента, он "не нуждается в когнитивном тесте".

Специалисты осмотрели президента США и поделились своими выводами.

Согласно обследованиям, Байден весит 80,7 килограмма и имеет рост 182,8 сантиметра. Это полностью соответствует предыдущим данным. Врач утверждает, что политик "продолжает тренироваться не менее пяти дней в неделю".

В предыдущих обследованиях указывалось, что у Байдена была скованная походка, вызванная "износом" позвоночника. Однако эти изменения оценивают как изменения умеренной тяжести, которые не требуют специального лечения.

Кроме этого, Байден пожаловался на боль в левом бедре.

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