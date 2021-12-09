Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Джо Байден в четверг, 9 декабря, созвонился с Владимиром Зеленским. Разговор состоялся через 2 дня после видеоконференции президента США с президентом России Владимиром Путиным.

Байден и Зеленский обсудили ключевые вопросы. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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О чем говорили президенты

Андрей Ермак заявил, что Джо Байден подтвердил предоставление необходимой помощи от США для Украины для усиления обороноспособности. Кроме того, Вашингтон готов к введению жестких санкций против России в случае полномасштабного вторжения.

Президент США в разговоре с Владимиром Зеленским, по словам Ермака, выразил поддержку членства Украины в НАТО, однако настаивал на том, что решение о членстве в Альянсе должны принимать только украинцы и другие члены НАТО.

Также политики обсудили вопросы "Северного потока-2".

Руководитель Офиса Президента заявил, что Джо Байден считает положительными изменения в Украине и приветствовал проведение реформ.

Была очень теплая беседа и очень откровенная,

– подчеркнул Ермак.

Также глава Офиса Президента добавил, что во время разговора Джо Байден выразил поддержку инициативам Украины по обмену пленными, открытию КПВВ на новогодние праздники и полному прекращению огня, который, к сожалению, не был поддержан на заседании Трехсторонней контактной группы.

США и нормандский формат

Среди тем обсуждения президентов был и нормандский формат и присоединение к нему США. Андрей Ермак заявил, что в Белом доме заинтересованы в урегулировании конфликта на Донбассе. Именно поэтому США хотят приобщиться к переговорам. Однако о конкретном привлечении Вашингтона к нормандским переговорам не говорили. Вашингтон, по словам Ермака, может выйти на другую платформу для переговоров.

По словам главы ОП, в завершение разговора Джо Байден подчеркнул, что верит в президента Владимира Зеленского. Лидер Белого дома добавил, что без безопасности Украины о безопасности Европы говорить невозможно.

Что о переговорах рассказал Зеленский

Владимир Зеленский в своем твиттере написал, что Джо Байден ознакомил его с содержанием состоявшихся 7 декабря переговоров с Владимиром Путиным. Кроме того, глава государства добавил, что говорили о войне на Востоке Украины.

Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине,

– сообщил Зеленский.

Разговор двух президентов длился около 1,5 часов. Он состоялся после старта саммита за демократию, который открыл Байден. Участие в мероприятии принял Зеленский и более 100 лидеров. Россию на событие не пригласили.

Первая реакция Зеленского на видеоконференцию

Сначала СМИ сообщали, что разговор Байдена и Зеленского состоится также 7 декабря – сразу после разговора президента США с главой Кремля. В то же время украинская сторона сообщила, что Штаты предложили для разговора 9 декабря.

Разговор Байдена и Путина Зеленский впервые прокомментировал 8 декабря на брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Украинский лидер назвал победой Украины то, что США всегда ее поддерживают.

По словам Зеленского, мы увидели личную роль Байдена в урегулировании войны на Востоке.

Я считаю, что это положительно, что президент США разговаривал с президентом России,

– заметил украинский лидер.

Встреча Байдена и Путина: главное

Встреча президентов США и России прошла 7 декабря в формате видеоконференции по защищенной линии. Первые кадры встречи показали публично, а дальше разговор Джо Байдена и Владимира Путина проходил в закрытом формате.

Впоследствии стали появляться первые детали разговора политиков.

Байден заявил Путину, что вопрос вступления Украины в НАТО – это только две стороны. Альянса и самой Украины. Никакая третья сторона не может вмешиваться в принятие этих решений.

Президент США также предупредил главу страны-агрессора: если Россия нападет на Украину, США сделают то, чего не сделали в 2014 году.

Байден пригрозил Путину жесткими экономическими санкциями.

Также президенты обсудили вопросы кибербезопасности и совместную работу по международным проблемам, таким как ситуация в Иране.

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