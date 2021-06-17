Встреча двух утомленных людей: итоги саммита Байден – Путин

От встречи Джо Байдена и Владимира Путина ожидали многого и одновременно не ожидали ничего. В итоге все открытые вопросы остались открытыми, угрозы – подвешенными, перспективы – туманными.

Без химии

Этой встрече предшествовал такой плотный обмен взаимными оскорблениями, угрозами и другими недружественными жестами, что рассчитывать на плодотворный диалог между США и Россией сейчас мог бы разве что совсем наивный оптимист. Одну только нетленную цитату про Путина-убийцу мусолили месяцами, а в последние два дня, кажется, никто не мог говорить ни о чем другом.

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Когда в политике возникает необходимость вытащить межгосударственные отношения из глубоко проторенной колеи недоверия (сейчас всерьез поговаривают о возобновлении "холодной войны"), в качестве последнего средства вспоминают о пресловутой межличностной "химии". Так американцы называют симпатию, которая иногда внезапно возникает между лидерами и делает непростые на расстоянии отношения вполне сносными при личном контакте. Но в данном случае этот фокус не сработал. Да и не мог сработать.

Путин и Байден знакомы давно, и у них за плечами множество ситуаций, в которых им приходилось смотреть друг другу в глаза и жать руки. Какая уж тут химия, когда все реактивы просрочены.

Есть и иной путь к разрешению конфликта в результате личной встречи на высоком уровне – когда одному из лидеров удается продемонстрировать явное и неоспоримое психологическое, физическое, моральное или иное превосходство над соперником. В политике, как это ни прискорбно, правота до сих пор является производной силы: кто сильнее, тот и прав. Но и этот путь во многом утопичен, поскольку никакой окончательной и неоспоримой правоты в политике не бывает. И поэтому лидерам государств – солидным, взрослым, серьезным людям – не остается ничего другого, кроме как играть друг с другом в дурацкие салочки, пытаясь по максимуму использовать язык тела и переговорное пространство для имитации собственного превосходства и унижения соперника.

Важно Путин имел растерянный вид

Ожидание vs Реальность

Но и в этом плане на саммите Байден – Путин ничего особо не получилось. Публика ожидала увидеть могучих хищников, которые снова готовы зубами рвать это мир для продвижения своих интересов. А перед камерами стояли два немолодых и очень усталых мужчины, которые еще способны применять свои коронные приемы доминирующего поведения, но реально победить уже не могут.

Стоя на парадном крыльце виллы La Grange, Джо Байден высоко держал голову и улыбался, но его руки были плотно сцеплены и выдавали душевное волнение. Владимир Путин принял свою излюбленную позу – ноги на ширине плеч, руки по швам. В такой позе легко выглядеть невозмутимым и уверенным. Но Путина тоже выдавали руки, точнее пальцы, совершавшие бесчисленные мелкие движения.

Первое рукопожатие двух президентов, которое должно было задать тон всей встрече, вышло скорее неловким. Байден попытался было применить свой коронный прием – инициировать рукопожатие, сделав небольшой шаг навстречу партнеру, и предоставив тому сделать оставшиеся необходимые для сокращения дистанции шаги. И Путину не осталось ничего иного, как кинуться к Байдену с протянутой рукой. Но в последний момент американский лидер не смог удержать равновесие и ему пришлось честно дошагивать свою часть пути. Прием если и удался, то плохо.

После бала

На своих финальных пресс-конференциях, которые президенты провели раздельно, они тоже выглядели скорее уставшими, чем довольными или недовольными. Путин вообще обошелся без вступления, не стал развернуто интерпретировать итоги саммита. Да и что он мог сказать? Пойти на обострение отношений и выразить прямой протест против этих нотаций он не готов. Разве что в привычном ему формате общения с придворной прессой поупражнялся в "вотэбаутизме".

Байден тоже транслировал усталость и разочарование. Никакого понимания в российского лидере он не нашел. Да скорее всего особо и не искал. Все открытые вопросы остались открытыми, угрозы – подвешенными, перспективы – туманными.

Оба – и Байден, и Путин – уверяли публику в том, что переговоры прошли в конструктивной и позитивной атмосфере. Что это за атмосфера, можно было прочувствовать в ходе протокольного мероприятия в начале саммита.

Лидеры США и России, сидящие в глубине подиума, выглядели скорее расслабленными и настроенными неплохо провести время. А вот министры иностранных дел, которые разместились ближе к периферии, пребывали скорее в озабоченном и даже встревоженном состоянии. Энтони Блинкен постоянно о чем-то шептался со своей сотрудницей и строчил что-то в блокноте. А Сергей Лавров напряженно всматривался в толпу журналистов, будто искал и никак не мог найти кого-то или что-то, крайне для него важное.

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И, наконец, на периферии этого пространства – в зоне прессы – напряжение ощущалось уже настолько остро, что в какой-то момент журналисты даже вступили в перепалку из-за перекрытого обзора и уронили основную камеру, раздававшую трансляцию на все мировые СМИ. Если бы саммит проходил в городской черте, волны напряжения, расходящиеся от "спокойных" президентов чем дальше, тем сильнее, могли бы снести пару кварталов.

Саммит закончился ничем – и потому, что противоречия слишком глубоки, и потому что сил воевать за их разрешение у участников нет. Все уже устали от войны, а контуров мирного сосуществования в обозримом будущем не просматривается.