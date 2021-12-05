Несколько позже Белый дом подтвердил и темы разговора глав государств. И как звучало в прогнозах СМИ и специалистов, ситуация вокруг Украины там тоже фигурирует.
В этот же день Согласовали дату: Путин и Байден созвонятся 7 декабря
Белый дом подтвердил, что 7 декабря Байден будет говорить с Путиным об Украине
Представитель Белого дома Джен Псаки опубликовала на официальном сайте учреждения заявление, в котором говорится о содержании будущих переговоров президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.
Разговор их, напомним, запланирован на 7 декабря и состоится в формате видеоконференции.
Как заявила Псаки, лидеры стран обсудят ряд тем в рамках отношений США и России, среди которых:
- Стратегическая стабильность.
- Кибербезопасность.
- Региональные вопросы.
В крайнем пункте, очевидно, речь идет прежде всего об Украине, о чем свидетельствуют следующие слова представителя Белого дома:
Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
О других странах в заявлении Псаки не говорится, что четко показывает особенною заинтересованность американских властей в обсуждении с Владимиром Путиным вопроса именно Украины.
Уместно напомнить:
- Путин и Байден встречались 16 июня 2021 года в Женеве.
- Осенью этого же года из обеих стран прозвучали заявления, что надо бы провести еще один разговор – мол, проанализировать, как женевские договоренности выполняются.
- Но на самом деле Россия стремится заставить США предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток, а следовательно и невозможности вступления в Альянс Украины.
- В США на это ответили категорически: "красных линий" от России никто принимать не собирается.
А что происходило в Женеве во время переговоров Байдена и Путина в июне 2021 – смотрите видео: