Дещо згодом Білий дім підтвердив і теми розмови глав держав. І, як звучало у прогнозах ЗМІ та фахівців, ситуація навколо України там теж фігурує.
Цього ж дня Погодили дату: Путін і Байден зідзвоняться 7 грудня
Білий дім підтвердив, що 7 грудня Байден говоритиме з Путіним про Україну
Речниця Білого дому Джен Псакі опублікувала на офіційному сайті установи заяву, у якій мовиться про зміст майбутніх переговорів президента Росії Володимира Путіна та президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.
Розмова їхня, нагадаємо, запланована на 7 грудня, та відбудеться у форматі відеоконференції.
Як заявила Псакі, лідери країн обговорять низку тем у відносинах США та Росії, серед яких:
- Стратегічна стабільність.
- Кібербезпека.
- Регіональні питання.
В крайньому пункті, вочевидь, мовиться передовсім про Україну, про що свідчать наступні слова речниці Білого дому:
Президент Байден наголосить на стурбованості США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.
Про інші країни у заяві Псакі не мовиться, що чітко показує особливу зацікавленість американської влади в обговоренні з Володимиром Путіним питання саме України.
Доречно нагадати:
- Путін та Байден зустрічалися 16 червня 2021 року у Женеві.
- Восени цього ж року з обох країн пролунали заяви, що треба було б провести ще одну розмову – мовляв, проаналізувати, як женевські домовленості виконуються.
- А проте Росія насправді прагне змусити США надати гарантії нерозширення НАТО на схід, а отже й унеможливлення вступу до Альянсу України.
- У США наразі на це відповіли категорично: "червоних ліній" від Росії ніхто приймати не збирається.
А що відбувалося у Женеві під час перемовин Байдена та Путіна в червні 2021 – дивіться відео: