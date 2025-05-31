Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Байдена во время публичного мероприятия в штате Делавэр, трансляцию которого осуществлял телеканал C-SPAN.

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Как Байден лечит рак

Экс-президент США подчеркнул, что он сам и его окружение настроены оптимистично относительно результатов лечения. По словам Байдена, его органы не поражены и состояние костей остается стабильным.

Дело в приеме одной таблетки в течение следующих шести недель. Затем другой. Органы не поражены, а мои кости сильные,

– объяснил он.

Рак простаты с метастазами в кости обнаружили у бывшего президента США 18 мая. По словам его представителя, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение.

В своем первом комментарии после диагноза он поблагодарил всех за поддержку и заявил, что держится и имеет силы. "Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые тяжелые моменты жизни. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку – они дают нам силы", – написал Джо Байден.