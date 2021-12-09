Байден рассказал Зеленскому, что отказал требованиям Путина по Украине в НАТО

Джо Байден пообщался с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что отказал требованиям Путина по Украине в НАТО.

Соответствующее заявление сделал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом он заявил в эфире программы.

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Байден заявил, что отказал Путину относительно невступления Украины в НАТО

Президент все равно очень откровенно Путин предупредил о последствиях, если в Кремле примут решение относительно эскалации возле украински границ и вплоть до вероятного вторжения на территорию Украины. В частности речь идет о санкциях.

Президент Байден очень четко сказал – решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа. Это суверенное независимое государство (речь идет об Украине – 24 канал) и он (Джо Байден – 24 канал) этот вопрос даже не готов был обсуждать,

– рассказал Ермак.

Политик также добавил, что вступление нашего государства в Альянс "зависит от Украины и от членов НАТО".

По словам Ермака, Джо Байден очень четко заверил и еще раз заявил во время разговора с Владимиром Путиным, что "любые переговоры и решения, касающиеся Украины, не могут быть приняты без нашей страны".

Во время разговора не шла речь о каких-либо компромиссах. Президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины – только государство и члены НАТО должны решать этот вопрос,

– пояснил Ермак.

Он подытожил, что "без безопасности Украины не может быть безопасности европейской". Именно поэтому ожидают, что Россия предоставит предложения по безопасности.

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В 2020 году Альянс признал страну участником Программы расширенных возможностей. Прежде чем вступать в НАТО, Украина должна получить План действий по членству.

Президент России Владимир Путин жалуется из-за "недружественное" НАТО. По его мнению, вероятное расширение НАТО является "очень чувствительной для Москвы темой". Подчеркнул, что ключевым вопросом в этом контексте является именно членство Украины в Альянсе. Мол, он беспокоится из-за угроз безопасности России в среднесрочной и даже стратегической перспективе.

Зато Джо Байден после 2-часового разговора с Владимиром Путиным заявил, что вопрос о том, кто присоединится к НАТО – это вопрос, который решает только НАТО, вопрос, который решают страны-кандидаты. Ни одна другая сила не будет и не может иметь право голоса при принятии этих решений.

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