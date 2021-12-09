Байден рассказал Зеленскому, что отказал требованиям Путина по Украине в НАТО

9 декабря 2021 , 22:10
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"Право на власть"

Джо Байден пообщался с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что отказал требованиям Путина по Украине в НАТО.

Соответствующее заявление сделал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом он заявил в эфире программы.

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Президент все равно очень откровенно Путин предупредил о последствиях, если в Кремле примут решение относительно эскалации возле украински границ и вплоть до вероятного вторжения на территорию Украины. В частности речь идет о санкциях.

Президент Байден очень четко сказал – решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа. Это суверенное независимое государство (речь идет об Украине – 24 канал) и он (Джо Байден – 24 канал) этот вопрос даже не готов был обсуждать,
– рассказал Ермак.

Политик также добавил, что вступление нашего государства в Альянс "зависит от Украины и от членов НАТО".

По словам Ермака, Джо Байден очень четко заверил и еще раз заявил во время разговора с Владимиром Путиным, что "любые переговоры и решения, касающиеся Украины, не могут быть приняты без нашей страны".

Во время разговора не шла речь о каких-либо компромиссах. Президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины – только государство и члены НАТО должны решать этот вопрос,
 – пояснил Ермак.

Он подытожил, что "без безопасности Украины не может быть безопасности европейской". Именно поэтому ожидают, что Россия предоставит предложения по безопасности.

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Автор: Діана Квасневська