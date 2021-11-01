Байден разочарован нежеланием России и Китая бороться с изменениями климата

Джо Байден 31 октября обвинил Россию и Китай в недостаточной решительности в борьбе с изменениями климата. Президент США подчеркнул, что лично разочарован таким отношением стран к проблеме.

Соответствующее заявление по поводу недостаточного внимания России и Китая в вопросах климата Джо Байден сделал на пресс-конференции в конце двухдневного саммита лидеров G-20 в Риме.

Читайте также Лидеры G20 одобрили общий документ по изменению климата

Байден о разочаровании действиями России и Китая

Что касается разочарования, то оно связано с тем, что не только Россия, но и Китай в основном не проявили себя с точки зрения обязательств по борьбе с изменениями климата.

– отметил американский лидер.

Джо Байден заявил, что есть причина, почему люди должны быть разочарованы в этом, и добавил, что и сам разочарован.

"Лидеры стран G20, президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин совместно взяли на себя обязательства более решительных действий для ограничения глобального потепления", – уточнил политик. Однако подчеркнул, что главы этих государств в итоге не смогли заключить соглашение о постепенном отказе от угля из-за сопротивления небольшой группы стран.

Саудовская Аравия тоже делает недостаточно

Президент США признал прогресс, но назвал Саудовскую Аравию одной из стран, которые, по его мнению, все еще делают недостаточно.

"Нужно сделать больше. Но это потребует от нас продолжать сосредотачиваться на том, что не делает Китай, чего не делает Россия и чего не делает Саудовская Аравия" – сказал он.

Обратите внимание Украина и Россия поссорились на климатическом саммите ООН в Глазго

Итоги обсуждения вопросов климата

Итоговое коммюнике лидеров G20 не дало конкретного толкования того, кто должен нести основное бремя ответственности за изменения климата.

После завершения встречи СМИ Китая писали, что Си Цзиньпин сказал своим коллегам, что более богатые страны должны более активно отвечать за более быстрое сокращение выбросов.