Відповідну заяву щодо недостатньої уваги Росії та Китаю у питаннях клімату Джо Байден зробив на пресконференції наприкінці дводенного саміту лідерів G-20 у Римі.

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Байден про розчарування діями Росії та Китаю

Що стосується розчарування, то воно пов'язане з тим, що не лише Росія, а й Китай в основному не проявили себе з погляду зобов'язань щодо боротьби зі зміною клімату,

– зазначив американський лідер.

Джо Байден заявив, що є причина, чому люди повинні бути розчаровані в цьому, та додав, що й сам розчарований.

"Лідери країн G20, президенти Росії та Китаю Володимир Путін та і Сі Цзіньпін спільно взяли на себе зобов'язання більш рішучих дій для обмеження глобального потепління", – уточнив політик. Однак наголосив, що глави цих держав у результаті не змогли укласти угоду про поступову відмову від вугілля через спротив невеликої групи країн.

Саудівська Аравія теж робить недостатньо

Президент США визнав прогрес, але назвав Саудівську Аравію однією із країн, які, на його думку, все ще роблять недостатньо.

"Потрібно зробити більше. Але це вимагатиме від нас продовжувати зосереджуватися на тому, що не робить Китай, чого не робить Росія і чого не робить Саудівська Аравія" – сказав він.

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Підсумки обговорення питань клімату

Підсумкове комюніке лідерів G20 не дало конкретного тлумачення того, хто повинен нести основний тягар відповідальності за зміни клімату.

Після завершення зустрічі ЗМІ Китаю писали, що Сі Цзіньпін сказав своїм колегам, що багатші країни мають активніше відповідати за швидше скорочення викидів.