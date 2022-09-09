Байден считал, что Блинкену особенно важно приехать в Украину на фоне контрнаступления ВСУ

В Киев 8 сентября с необъявленным визитом прибыл Энтони Блинкен. Госсекретарь США заявил, что его поездка состоялась на фоне контрнаступления ВСУ.

Президент США Джо Байден считал, что Блинкену особенно важно приехать в Украину прямо сейчас. Сам глава Госдепа назвал свой день в Киеве "очень продуктивным".

К теме Зеленский в разговоре с Блинкеном поднял вопрос официального признания России страной-террористом

Блинкен рассказал о поездке в Киев

Американский чиновник отметил, что контрнаступление ВСУ только началось, но его результаты уже заметны. В частности, в районе Херсона и Востока. Поэтому США гордятся, что их поддержка помогает украинцам освобождать свои территории от российских захватчиков.

Я смог провести около 2 часов с президентом Зеленским, его командой и нашей командой, рассматривая каждый аспект нашей поддержки Украины, а также давление, которое мы оказываем на россию, чтобы она прекратила эту агрессию. И эта встреча была чрезвычайно продуктивной,

– подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что имел возможность пообщаться с украинцами и работниками американского посольства в Киеве. Бриджит Бринк, посла США в Украине, политик назвал одной из сильнейших дипломаток. Кстати, Блинкен был твердо настроен на то, чтобы возобновить работу дипучреждения, после того, как ее прекратили из-за полномасштабного вторжения россии.

Также в Украине Блинкен:

посетил детскую больницу и встретился с детьми, пострадавшими от российских обстрелов;

посмотрел на то, что "русский мир" оставил после себя в Ирпене;

пообщался с людьми, собирающими доказательства военных преступлений и зверств российских военных;

пообщался с украинцами, работающими над восстановлением Ирпеня.

Читайте также Сильнейшая страна мира держит акцент на Украине, – эксперт пояснил, что означает приезд Блинкена

В течение всего этого мы смогли подтвердить нашу твердую поддержку Украины. Общаясь со многими украинцами, я не сомневаюсь, что результат будет в ближайшие дни, недели и месяцы,

– заверил политик.

Что Зеленский рассказал о встрече с Блинкеном

В вечернем обращении к украинцам Владимир Зеленский рассказал, что с госсеком США провел "очень полезные для обеих стран переговоры". Они касались политического сотрудничества, взаимодействия в финансовой плоскости и восстановления Украины после российских ударов.

Кроме того, президент подчеркнул Блинкену важность признать россия государством-террористкой. Также он поблагодарил за новый пакет военной помощи от США.

Смотрите больше – Зеленский встретился с Блинкеном: видео