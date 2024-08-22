Политолог Николай Давидюк рассказал 24 Каналу, что комментировать этот документ трудно из-за его секретности. Впрочем некоторые вещи мы можем прочитать "между строк" публикаций в СМИ.

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Что означает новая ядерная стратегия

Указано, что Соединенным Штатам, возможно, придется применять ядерное оружие против трех субъектов сразу. Это Китай, Северная Корея и Россия. До этого во многих стратегиях страна-агрессор номинально рассматривалась как враг, но всегда употреблялись формулировки, что против нее оружие использовать не будут.

Всегда думалось, что Россия будет вместе с США против Китая. Но сегодня мы видим другой поворот. Россия рассматривается как цель. Влиятельный китайский политолог даже написал, что важно "не выпустить Москву из китайских объятий", чтобы она не выступила против них,

– отметил Николай Давидюк.

Стоит помнить, что каждый президент США раз в 4 года меняет ядерную стратегию. Нам важно, что страну-агрессора видят как врага и опасность. Кроме этого, Китай и США могут попытаться поговорить и о чем-то договориться. Ведь в Поднебесной хранится примерно столько ядерного оружия как во Франции и Великобритании.

"Стоит согласиться с американскими аналитиками, что это может быть сопоставимо с российскими запасами. Мы уже видим нового игрока. который подстраивает под себя Россию, Северную Корею, а Соединенные Штаты могут пытаться этому помешать", – добавил политолог.