Байден и Шольц не признают легитимность смены границ Украины

Джо Байден и Олаф Шольц не признают легитимность смены границ Украины во время войны. Политики заверили, что наше государство и дальше должно получать поддержку для обороны от России.

К соответствующему выводу США и Германия пришли во время телефонного разговора. Он состоялся 5 мая – на 71-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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США и Германия не признают "достижения" Путина в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден согласились во время разговора в четверг (говорится о 5 мая – 24 канал), что не признают каких-либо территориальных достижений России в Украине,

– сообщило немецкое правительство.

Кроме того, политики осудили "недавние комментарии российского руководства, пытающегося дискредитировать демократически легитимизированное украинское руководство".

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