Зеленский заявил, что он заинтересован в отстаивании украинских интересов в разговоре Байдена с Владимиром Путиным. В целом украинский лидер заинтересован в позитиве от этой встречи.

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Он (Джо Байден – 24 канал) сказал: я никогда не буду торговать Украиной, интересами Украины. Договорились, что мы в любом случае получим после саммита информацию, как прошла встреча,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский лидер признал, что определенный скепсис относительно разговора руководителей США и России все-таки есть. Гарантии защиты суверенитета и территориальной целостности Украина на словах уже получала не только от президента США, но и от лидеров НАТО и G7.

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