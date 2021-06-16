Зеленський заявив, що він зацікавлений у відстоюванні українських інтересів у розмові Байдена з Володимиром Путіним. Загалом український лідер зацікавлений у позитиві від цієї зустрічі.
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Він (Джо Байден – 24 канал) сказав: я ніколи не буду торгувати Україною, інтересами України. Домовилися, що ми в будь-якому разі отримаємо після саміту інформацію, як пройшла зустріч,
– наголосив Зеленський.
Водночас український лідер визнав, що певний скепсис щодо розмови очільників США та Росії все-таки є. Гарантії захисту суверенітету та територіальної цілісності Україна на словах вже отримувала не тільки від президента США, але й від лідерів НАТО та G7.
Зустріч Байдена та Путіна: що відомо
- Джо Байден та Володимир Путін зустрілися 16 червня у Женеві. Перед початком розмови політичні лідери зробили спільну світлину.
- Зустріч триватиме декілька годин. Політики самі мають обрати чи буде їхня розмова віч-на-віч.
- Байден відмовився від спільної пресконференції. Він зауважив, що не хоче перетворювати зустріч у конкурс, хто краще тримається перед камерами.
- З журналістами політики спілкуватимуться окремо.