За попередньою інформацією, глави обох держав не планували розмови наодинці. Однак прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що її можуть провести.

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Байден і Путін можуть поспілкуватися віч-на-віч

За словами Пєскова, американський та російський лідери обговорять питання дипломатичної власності, а також "розберуть всі завали" у сфері двостороннього співробітництва.

Голови держав – вони і є голови держав. Якщо вони вважатимуть за необхідне говорити віч-на-віч, вони будуть говорити віч-на-віч, і час також для президентів ніхто не фіксує. Це буде абсолютно їхній вибір,

– наголосив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, розмова очільника Кремля та президента США розпочнеться в компанії голови російського МЗС Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Зустріч Байдена та Путіна: коротко