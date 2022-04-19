Байден сказал Обаме, что планирует выставить свою кандидатуру на выборах 2024 года, – СМИ
Источник:The Hill
Джо Байден рассказал Бараку Обаме, что намерен выставить свою кандидатуру на выборы президента США, которые состоятся в 2024 году.
Об этом 19 апреля сообщила газета The Hill, ссылаясь на собственные источники. Ранее действующий глава Соединенных Штатов сообщил о планах баллотироваться на второй срок во время пресс-конференции в Брюсселе еще в марте.
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Джо Байден хочет участвовать в выборах, и он явно стремится к тому, чтобы все об этом знали,
– отметил собеседник.
По его словам, глава Белого дома остается тем представителем Демократической партии, у которого есть весомые шансы победить на выборах Дональда Трампа в случае выдвижения его кандидатуры от Республиканской партии.Обратите внимание! Джо Байден стал президентом США в возрасте 78 лет. Это сделало его самым старшим главой государства на момент избрания.
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