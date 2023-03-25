Мощность союза России и Китая – это преувеличение, – Байден
Источник:CNN
Недавняя встреча лидеров Китая и России совсем не смущает президента США Джо Байдена. В то же время он уверяет, что если Китай и Россия действительно создадут коалицию, то Запад объединит еще больше стран.
Байден заявил, что представления о крепости союза России и Китая "сильно преувеличивают". По его словам, Владимир Путин и Си Цзиньпин не смогли создать такие крепкие альянсы как США и другие страны Запада.
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Байден не воспринимает легкомысленно Китай и Россию
Послушайте, я не воспринимаю Китай легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно, но я думаю, что мы это значительно преувеличиваем.
– заявил американский лидер.
По его словам, хоть официальные лица США недавно и предупреждали о признаках того, что Пекин может рассматривать возможность увеличения военной поддержки для Москвы, но "они еще этого не сделали". Однако если это произойдет, то Запад объединится еще больше.
Байден пояснил, что имеет в виду страны четырехстороннего диалога по безопасности: США, Австралия, Индия, Япония. Он также обратил внимание на сотрудничество между альянсами демократического мира, в частности через G7, Quad Alliance, ASEAN и AUKUS.
"То, что делают Китай и Россия может стать значительно хуже. Но рассмотрим это в перспективе. Мы объединены коалиции", – резюмировал президент США.
Си Цзиньпин не хочет говорить с Байденом: детали
- Пекин не проявил интереса к организации телефонного разговора, хотя Байден еще 5 недель назад заявил о желании связаться с лидером КНР.
- По информации Reuters, Вашингтон стремился перезагрузить отношения с Пекином, а звонок Байдена был первым шагом. Несмотря на усилия американских дипломатов, китайцы не проявили интереса к диалогу.
- Более того, президент Владимир Зеленский также не получал от Китая предложений по переговорам с Си Цзиньпином. Хотя украинский лидер передал по дипломатическим каналам Пекину, что хочет этого диалога.
- Следует добавить, что Зеленский скептически относится к предложению Китая из 12 пунктов, призывающих к прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной. Он отметил, что на первом месте должно быть "уважение суверенитета и территориальной целостности".