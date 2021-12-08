Байден совершает гениальный ход относительно Кремля

В первом глобальном саммите за демократию будут участвовать 110 стран. Он состоится уже 9 – 10 декабря, где обсудят борьбу с авторитаризмом и коррупцией, поддержку прав человека.

Многие аналитики уже увидели в этой идее Байдена попытку создать мощнейший альянс, который сможет одновременно наносить удары по тем, кто попытается атаковать демократические страны. И от этого в России разгорелась настоящая истерика.

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Накануне Джо Байден опубликовал первую в истории стратегию правительства США по борьбе с коррупцией. Это также и первый документ саммита за демократию, будущие масштабы которого поражают.

Что же в этой стратегии заложено

Она поможет побороть коррупцию и в Украине. Почему я так уверен? Потому что киевским властям просто некуда будет деваться – если Украина хочет оставаться в клубе демократий, ей придется соответствовать новой стратегии.

Первый параграф рассказывает нам о том, что коррупция – это транснациональная угроза, подрывающая демократию и общественное доверие и углубляющая неравенство. Что в свою очередь делает авторитаризм всё более симпатичным для отдельных стран.

Чтобы побороть это явление, Администрация Байдена планирует значительно увеличить разведывательные и дипломатические ресурсы, направленные на противодействие коррупции во всех демократических странах.

Но как добится того, что, например, Украина действительно будет готова следовать идеям стратегии по борьбе с коррупцией?

И здесь Вашингтон идет на хитрый ход – в Госдепе, Министерстве финансов и Министерстве торговли США, а также в USAID появится специальный агент. Его задача проверять страны-партнеры на предмет коррупции во власти.

Что ждет Украину

Например, если страна претендует на получение помощи или финансового сотрудничества с Соединенными Штатами, сначала она должна будет пройти проверку на предмет коррупции тем самым агентом.

Только после успешной проверки будут предоставлены экономические отношения или помощь.

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Другая сторона медали

Но есть и другая сторона медали, стратегия обязывает США к углублению сотрудничества с иностранными партнерами, которые продемонстрировали политическую волю к борьбе с коррупцией, а также к усилению поддержки активистов и журналистов-расследователей, разоблачающих коррупцию на местах.

Что это значит

Всё просто. Если у руководства страны достаточно политической воли для борьбы с коррупцией, но недостаточно необходимых рычагов влияния на коррупционеров, США эти рычаги любезно предоставит.

К слову. В стратегии, в качестве примера успешной борьбы с коррупцией в сфере госзакупок, приводится украинский кейс под названием Prozorro.

Со своей стороны США не позволят отмывать деньги на своей территории путем покупки дорогих активов или недвижимости, как, например, это было в случае с олигархом Коломойским.

Прежде чем продать активы сомнительному бизнесмену, США будут обязаны узнать у государства или активистов страны, откуда этот бизнесмен, всё ли в порядке с его финансами?

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Почему саммита боится и Россия, и Китай

А теперь самое интересное. Почему же будущий саммит за демократию так боятся в России и Китае, которых, к слову, не пригласили?

И здесь Байден совершает гениальный ход. Уже на этой неделе Белый дом планирует ввести санкции против ряда иностранных чиновников, которых подозревают в коррупции и нарушении прав человека. И уже на саммите Вашингтон призовет все остальные страны клуба сделать аналогичный шаг.

Что это значит

Оказывается, что в команде Байдена задумали создать огромнейший Альянс стран, которые создадут у себя аналогию санкционного Акта Магнитского.

Если говорить еще проще, то этот механизм позволит вводить санкции против Кремля за нарушения прав человека уже не только США, Канаде и ЕС, а сразу 110 странам мира. И этот удар будет куда более ощутимым.

К слову, накануне Австралия также разработала свой аналогию Акта Магнитского. И теперь уже США, Великобритания, Канада, ЕС и Австралия смогут одновременно вводить санкции против автократов. Так что, как говорится, лед тронулся, болеем за успех.