Байден совершит второй визит в Европу: в Белом доме назвали даты

Джо Байден в конце октября намерен приехать в Европу с рабочим визитом. Глава США примет участие в саммите G20 и конференции по климату.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, обнародованном на сайте администрации американского президента.

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Президент Джо Байден и первая леди США Джилл Байден 30 – 31 октября отправятся в Рим на саммит лидеров G20,

– отметила пресс-секретарь.

По словам пресс-секретаря Белого дома, супруги 29 октября посетят Ватикан, где запланирована аудиенция у Папы Римского Франциска.

Джен Псаки добавила, что Джо Байден 1 – 2 ноября примет участие в саммите в Глазго перед началом 26-ой конференции ООН по изменению климата.

Визит Байдена в Европу: коротко

Во время своего 8-дневного визита в Европу Джо Байден провел переговоры на вилле Ла Гранж в Женеве с Путиным.

В целом встреча президентов длилась 4 с половиной часа вместе с перерывом. К ней также присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие чиновники.

После разговора Байден и Путин дали отдельные пресс-конференции. На том, чтобы не выходить к журналистам вместе, настоял президент США.