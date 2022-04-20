Байден созвал военное руководство США из-за обострения войны России против Украины

Президент США Джо Байден созывает высшее военное руководство на ежегодную встречу в Белом доме. В настоящее время она имеет особое значение, поскольку война в Украине обостряется.

Встреча военных в Белом доме

Об этом сообщил спикер Совета национальной безопасности США Джейк Салливан. По его словам, на встрече присутствуют министр обороны Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и высокопоставленные военные лидеры.

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Мероприятие включает официальную встречу, а также ужин в резиденции президента с четой лидеров. В этом году эта встреча имеет особое значение, ведь на повестке дня стоят важные вопросы о ситуации в Украине.

Также во время встречи обсудят вопрос о будущем вооруженных сил НАТО в Европе, в частности, относительно установления постоянного присутствия на восточной границе оборонного альянса с Россией.

Помощь Украине от США

Ранее СМИ сообщали, что Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о еще одном пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Неделю назад помощь Украине на такую же сумму уже утвердили в стране.

Если он будет одобрен, общий размер помощи, которую США с начала вторжения России выделили Украине, достигнет 3,4 миллиарда долларов.

Также накануне президент США Джо Байден после общения с лидерами стран-союзников заявил, что Соединенные Штаты направят больше артиллерии в Украину.

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