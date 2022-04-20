Зустріч військових у Білому домі

Про це повідомив речник Ради національної безпеки США Джейк Салліван. За його словами, на зустрічі будуть присутні міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі і високопоставлені військові лідери.

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Захід включає офіційну зустріч, а також вечерю в резиденції президента з подружжям лідерів. Цьогоріч ця зустріч має особливе значення, адже на порядку денному стоять важливі питання про ситуацію в Україні.

Також під час зустрічі обговорять питання про майбутнє збройних сил НАТО в Європі, зокрема щодо встановлення постійної присутності на східному кордоні оборонного альянсу з Росією.

Допомога Україні від США

Раніше ЗМІ повідомляли, що Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про ще один пакет військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. Тиждень тому допомогу Україні на таку ж суму вже затверди в країні.

Якщо він буде схвалений, загальний розмір допомоги, яку США від початку вторгнення Росії виділили Україні сягне 3,4 мільярда доларів.

Також напередодні президент США Джо Байден після розмови з лідерами країн-союзників заявив, що Сполучені Штати направлять більше артилерії в Україну.

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