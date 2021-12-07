Байден созвонился с европейскими лидерами перед разговором с Путиным

Перед разговором с Владимиром Путиным Джо Байден созвонился со своими европейскими коллегами. Президент США побеседовал с лидерами Великобритании, Италии, Германии и Франции.

Во время телефонных разговоров политики обсудили общую обеспокоенность из-за России, которая наращивает войска вблизи границы с Украиной. Кроме того, лидеры стран отметили, что российская риторика становится все более жесткой.

Заметьте В Пентагоне считают, что полномасштабной войны России и Украины все еще можно избежать

Политики призвали Россию к деэскалации напряженности.

Дипломатические усилия, особенно через нормандский формат, являются единственным способом решения конфликта на Донбассе путем выполнения минских договоренностей,

– говорится в сообщении.

В разговорах с Байденом все стороны подчеркнули свою приверженность суверенитету Украины. Кроме того, президент США и европейские лидеры договорились о тесной связи команд.

В частности, посредством консультаций с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС.

Байден поговорит с Зеленским

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Джо Байден поговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это произойдет уже после разговора президента США с главой Кремля Путиным 7 декабря.

Кулеба подчеркнул: Зеленский уже обсудил предстоящий разговор президентов Штатов и России с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

Сам Зеленский подчеркнул, что они с Блинкеном "согласовали позиции". В частности, что "ничего об Украине без Украины".

Как Байден будет договариваться с Путиным: смотрите видео