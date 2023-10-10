Байден, Сунак, Макрон, Шольц и Мэлони выступили с совместным заявлением по Израилю

Лидеры 5 стран – США, Великобритании, Франции, Германии и Италии обнародовали совместное заявление о поддержке Израиля и его праве на самооборону после атаки ХАМАС, начатой 7 октября с территории Сектора Газы.

В совместном документе лидеров этих 5 стран говорится, что они будут "поддерживать Израиль в его усилиях защитить себя и свой народ от таких зверств".

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В то же время, политики признали законные стремления палестинского народа, однако настаивают: ХАМАС не представляет их и не предлагает ничего для палестинцев, "кроме еще большего террора и кровопролития".

Мы четко заявляем, что террористические действия ХАМАС не обладают никаким оправданием, никакой легитимностью и должны быть осуждены всем миром,

– идется в заявлении.

В ближайшие дни Байден, Шольц, Макрон, Сунак и Мелони будут оставаться скоординированными, чтобы обеспечить Израилю возможность защитить себя и создать условия для мирного и интегрированного Ближневосточного региона.

"Мы четко заявляем, что террористические действия ХАМАС не обладают ни оправданием, ни легитимностью, и должны быть общеосужденными", – добавили лидеры.

Война ХАМАС и Израиля

Утром 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль с суши, моря и воздуха. В то же время, они запустили тысячи ракет по Израилю.

Во время атаки боевики убивали и захватывали в заложники многих людей. Среди них есть как израильтяне, так и представители других стран.

В ответ на жестокую атаку Израиль поразил в Газе тысячи целей и объявил о "состоянии войны" и контртеррористической операции "Железные мечи". По словам премьера Нетаньяху, это "только начало", а ХАМАС "будет уничтожен".