Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента Украины. Визит Байдена в Киев не был анонсирован заранее.

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Еще неделю назад было известно, что американский лидер планирует посетить Польшу. Тогда в украинском обществе возникали вопросы, может президент Зеленский также поехать в Польшу на встречу с Байденом. Однако все произошло наоборот.

"Великие президенты сами выясняют, кто к кому заедет. Уровень субъектности президента Зеленского сегодня достаточно высок для того, чтобы к нему мог приехать любой лидер другого демократического государства", – подчеркнул советник главы ОП.

Украина – символическое место

Подоляк отметил, что сегодня Украина – настолько символическое место, что сюда обязательно нужно приехать, чтобы "зафиксировать себя в историчности этого момента".

Президент Джо Байден продемонстрировал, что он совершенно точно понимает, в каком времени мы живем, что такое эта война и какое влияние она имеет на глобальную повестку дня,

– сказал советник руководителя ОП.

Он добавил, что сейчас перед всем миром также появляются вопросы безопасности, которые предстоит решать в послевоенное время.

Михаил Подоляк прокомментировал исторический визит Байдена в Украину: смотрите видео

"Это не маленький конфликт, а ценностная война"

Советник руководителя Офиса Президента подчеркнул, что на Западе осознают глобальное значение войны России против Украины.

Это не просто какой-то маленький территориальный конфликт, а ценностная война, которая должна закончиться правильно,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что именно поэтому западные лидеры приезжают в Киев – чтобы зафиксировать роль Украины в мировой истории.

Байден посетил Украину: коротко