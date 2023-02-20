Про це 24 Каналу розповів Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента України. Візит Байдена до Києва не був анонсований заздалегідь.

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Ще тиждень тому було відомо про те, що американський лідер планує відвідати Польщу. Тоді в українському суспільстві виникали питання, чи може президент Зеленський також поїхати до Польщі на зустріч з Байденом. Однак все сталося навпаки.

"Великі президенти самі з'ясовують, хто до кого заїде. Рівень суб'єктності президента Зеленського сьогодні достатньо високий для того, щоб до нього міг приїхати будь-який лідер іншої демократичної держави", – наголосив радник голови ОП.

Україна – символічне місце

Подоляк зазначив, що сьогодні Україна – настільки символічне місце, що сюди обов'язково потрібно приїхати, щоб "зафіксувати себе в історичності цього моменту".

Президент Джо Байден продемонстрував, що він абсолютно точно розуміє, в якому часі ми живемо, що таке ця війна і який вплив вона має на глобальний порядок денний,

– сказав радник керівника ОП.

Він додав, що зараз перед усім світом також постають питання безпеки, які потрібно буде розв'язувати у повоєнний час.

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"Це не маленький конфлікт, а ціннісна війна"

Радник керівника Офісу Президента наголосив, що на Заході усвідомлюють глобальне значення війни Росії проти України.

Це не просто якийсь там маленький територіальний конфлікт, а ціннісна війна, яка має правильно закінчитися,

– сказав Подоляк.

Він додав, що саме тому західні лідери приїжджають до Києва – аби зафіксувати роль України у світовій історії.

Байден відвідав Україну: коротко