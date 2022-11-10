"У Москвы серьезные проблемы": Байден впервые прокомментировал заявления россиян об отступлении из Херсона
Украина прекрасно понимает, что за очередным жестом "доброй воли" России, выводящей свои войска из Херсона, стоит отчаяние оккупантов. Американский президент согласился, что отступление врага показало, что Москва испытывает реальные проблемы с вооруженными силами.
Такое мнение Джо Байден озвучил на брифинге президента США. Он впервые прокомментировал отступление россиян из Херсона.
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Что в США говорят об отступлении россиян из Херсона
Он отметил, что Россия дождалась окончания выборов в Конгресс США, чтобы объявить об отступлении.
Этот отвод свидетельствует о том, что у россиян есть некоторые реальные проблемы, во-вторых, это приведет по крайней мере к тому, что даст каждому время, чтобы откалибровать свои позиции в течение короткого зимнего периода,
– заявил Байден.
Президент США также сказал, что остается увидеть, решит ли Украина пойти на компромисс с Россией или нет.
"Я собираюсь посетить саммит G20. Мне сказали, что президент России Владимир Путин вряд ли будет там, а другие мировые лидеры собираются быть там. И у нас будет возможность увидеть, какими могут быть следующие шаги", – заявил президент.
Действия россиян прокомментировал и заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол. Он сказал, что отступление России из Херсона подтверждает то, что обладая надлежащим вооружением, Украина может победить российские силы и еще больше разоблачить абсурдность попытки Путина аннексировать Херсон и 3 области.
"Администрации Байдена давно пора предоставить Киеву все необходимое оружие, в том числе ATACMS большей дальности, чтобы Путин и все агрессоры поняли, что они не могут выиграть агрессивную ничем не спровоцированную войну", – заявил Маккол.Любопытно! Официально Украина и США продолжают вести переговоры о предоставлении дальнобойных ракет для HIMARS. Передать их могут уже в этом году. Ранее американский политолог Рамис Юнус заявил, что поставки дальнобойных ракет Украине могут начаться уже в ближайшее время.
Что следует знать об очередном жесте "доброй воли"
- Все началось с того, что после успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской области оккупанты полностью покинули здание Херсонской облгосадминистрации, а 5 ноября с нее самой исчез российский флаг.
- Утром 9 ноября российские войска подорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области и сами же заявили, что ждут ВСУ.
- Однако затем командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что оккупационная армия вынужденно покидает Херсон. Противник отводит войска на левый берег Днепра.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию вокруг Херсона. Он отметил, что в информационном пространстве сегодня было очень много радости. Однако Зеленский подчеркнул, что эмоции должны быть более сдержанными. Когда будет наш результат, каждый увидит это.
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