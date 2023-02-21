Говорят о самолетах для Украины: Байден и Дуда встретились в Варшаве

Президент США Байден уже прибыл в Варшаву, где у него состоится встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. Они планируют обсудить предоставление самолетов для Украины.

Байден и Дуда встретились в президентском дворце в Варшаве. Отметим, что запланирована встреча тет-а-тет. Затем должна состояться пресс-конференция.

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Лидеры встретились в Варшаве

Начинается исторический, второй за менее чем год визит президента США в Польшу. Это четкий сигнал об участии США в безопасности нашей части Европы, – написал Дуда в твиттере.

Встреча президентов: смотрите видео

Польский лидер также отметил, что визит Джо Байдена в Польшу является символом интенсивных польско-американских отношений в истории и беспрецедентной роли, которую сегодня играет Варшава в международной системе безопасности и поддержке Украины.

Байден встретился с Дудой: видео

О чем будут говорить президенты

Заместителя министра иностранных дел Польши Павел Яблонский отметил, что во время переговоров с президентом США Варшава будет поднимать тему передачи Украине боевых самолетов.

"Мы обсуждаем и будем об этом говорить сегодня с президентом США, в частности, во время саммита "Бухарестской девятки". Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка", – сказал он.

Визит Байдена в Украину