Говорят о самолетах для Украины: Байден и Дуда встретились в Варшаве
Источник:Анджей Дуда
Президент США Байден уже прибыл в Варшаву, где у него состоится встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. Они планируют обсудить предоставление самолетов для Украины.
Байден и Дуда встретились в президентском дворце в Варшаве. Отметим, что запланирована встреча тет-а-тет. Затем должна состояться пресс-конференция.
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Лидеры встретились в Варшаве
Начинается исторический, второй за менее чем год визит президента США в Польшу. Это четкий сигнал об участии США в безопасности нашей части Европы, – написал Дуда в твиттере.
Встреча президентов: смотрите видео
Польский лидер также отметил, что визит Джо Байдена в Польшу является символом интенсивных польско-американских отношений в истории и беспрецедентной роли, которую сегодня играет Варшава в международной системе безопасности и поддержке Украины.
Байден встретился с Дудой: видео
О чем будут говорить президенты
Заместителя министра иностранных дел Польши Павел Яблонский отметил, что во время переговоров с президентом США Варшава будет поднимать тему передачи Украине боевых самолетов.
"Мы обсуждаем и будем об этом говорить сегодня с президентом США, в частности, во время саммита "Бухарестской девятки". Будем говорить о том, как должна выглядеть дальнейшая военная поддержка", – сказал он.
Визит Байдена в Украину
- Напомним, что в понедельник, 20 февраля, президент США прибыл в Киев с необъявленным визитом. Ранее предупреждали, что американский лидер посетит только Польшу.
- Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи США и дополнительные санкции против России за агрессию. Байден анонсировал поставку критически необходимого вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, системы для поражения бронетехники и радиолокационные системы.
- Президенты США и Украины провели общий брифинг по итогам встречи тет-а-тет и в расширенном формате. Что сказали лидеры обоих государств – читайте по ссылке.