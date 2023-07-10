Байден прибыл в Лондон и встретился с Сунаком и Чарльзом ІІІ: о чем говорили

Президент США Джо Байден прибыл в Лондон, где провел встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и королем Чарльзом III.

На встрече политики обсуждали саммит НАТО, а также войну России против Украины. Эта встреча политиков стала пятой за последние несколько месяцев.

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Поскольку мы сталкиваемся с новыми и беспрецедентными вызовами нашей физической и экономической безопасности, наши союзы важнее, чем когда-либо,

– отметили в канцелярии Сунака.

О чем говорили лидеры

Лидеры также обсудили Атлантическую декларацию об экономическом партнерстве, которую они подписали в июне, включая следующие шаги по достижению ключевых результатов в ближайшие месяцы.

Они также рассмотрели развитие событий в Северной Ирландии и усилия по обеспечению дальнейшего прогресса за рубежом.

Кроме того, Байден посетил Виндзорский замок, где встретился с королем Великобритании Чарльзом III впервые после его восшествия на престол. В последний раз лидеры двух государств виделись на церемонии похорон королевы Елизаветы II.

Саммит НАТО

После встреч в Лондоне Байден вместе с Сунаком отправились в Вильнюс, где 11 и 12 июля пройдет саммит лидеров стран-членов НАТО. По состоянию на 19.10 СМИ сообщили, что Джо Байден уже прибыл в Вильнюс.

Вероятно, на саммите будут обсуждаться вступление Украины в Североатлантический альянс. Однако в июне глава Белого дома заявил, что для этого Киев должен отвечать установленным критериям. К вероятному вступлению Украины в Альянс Соединенные Штаты могут предложить Киеву защиту, аналогичную тому, который они предоставляют Израилю, позже отметил американский лидер.

После саммита в столице Литвы Байдена ожидают в Хельсинки, где пройдет саммит лидеров стран Северной Европы и США. Предполагается, что на встрече среди прочего поднимут вопросы безопасности в регионе.