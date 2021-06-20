Байден встретится с президентом Афганистана

Джозеф Байден 25 июня встретится с президентом Афганистана – Ашрафом Гани. Кроме того, лидер США встретится с исполнительным директором Абдуллой Абдуллой.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Штаты будут поддерживать мирный процесс в стране. Кроме того, они призывают все афганские стороны "активно участвовать в переговорах по прекращению конфликта".
Заметьте Атака на медиков: в Афганистане убили 5 вакцинаторов от полиомиелита
Визит президента Гани и доктора Абдуллы подчеркнет устойчивое партнерство между Соединенными Штатами и Афганистаном на фоне продолжения вывода войск,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в Вашингтоне раз пообещали продолжать сотрудничество с афганским правительством.
Целью совместных усилий будет сделать все возможное, чтобы "страна никогда больше не стала убежищем для террористических групп, которые представляют угрозу для США".
Вывод войск из Афганистана: главное
- Весной 2021 года стало известно, что Джо Байден принял решение вывести из Афганистана войска еще до 11 сентября текущего года. По словам политика, "американским войскам пришло время вернуться домой". Байден подчеркнул, что он – "четвертый американский президент, возглавляющий присутствие американских войск в Афганистане".
- Впоследствии в НАТО также приняли решение о выводе войск Альянса из Афганистана. Йенс Столтенберг заявил, что это "знаменует новую главу наших отношений".
- Операцию по выводу войск из Афганистана США и НАТО начали 25 апреля.