Байден встретится с президентом Афганистана

Джозеф Байден 25 июня встретится с президентом Афганистана – Ашрафом Гани. Кроме того, лидер США встретится с исполнительным директором Абдуллой Абдуллой.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Штаты будут поддерживать мирный процесс в стране. Кроме того, они призывают все афганские стороны "активно участвовать в переговорах по прекращению конфликта".

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Визит президента Гани и доктора Абдуллы подчеркнет устойчивое партнерство между Соединенными Штатами и Афганистаном на фоне продолжения вывода войск,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Вашингтоне раз пообещали продолжать сотрудничество с афганским правительством.

Целью совместных усилий будет сделать все возможное, чтобы "страна никогда больше не стала убежищем для террористических групп, которые представляют угрозу для США".

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