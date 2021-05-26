Байден втягивает Путина в дипломатические переговоры, – политолог о встрече президентов

Джозеф Байден пытается привлечь Владимира Путина к дипломатическим переговорам. Соответствующая позиция президента США может повлиять на агрессивную политику Кремля.

Об этом рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, у президента США есть соответствующая позиция в вопросе работы с диктаторами.

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"Байден втягивает Путина в дипломатические переговоры. Когда еще президентом был Барак Обама, Байден смог остановить наступление Путина на Мариуполь и "прикрывать" украинские войска, которые его потом освобождали от российских оккупантов", – сказал Давидюк.

Что могут обсудить президенты

По мнению политолога, в дискуссии президентов говориться о так называемом месте России в мире, а со стороны США, вероятно, постараются сделать так, чтобы Путин вел менее агрессивную риторику.

Я думаю, что Путин очень хотел этой встречи, Путин провоцировал ее. Встреча должна внести определенную разрядку, может говориться больше о дизайне отношений США с Россией против Китая,

– отметил эксперт.

"Чем-то это будет напоминать встречу министров иностранных дел после Второй мировой войны, когда коммунистические большевистские министры требовали своего влияния в Балтийском море и Польше", – считает Давидюк.

Будет ли Путин пытаться подкупить Байдена

По мнению политолога, Россия не сможет предложить Байдену определенные общие проекты, ведь она – в десятки раз слабее.

Понятно, что этим не заинтересуешь первую экономику мира и никакие интересные предложения Путин сделать не сможет. У него слишком мало силы,

– заявил Николай Давидюк.

Он разъяснил, что Путин наоборот будет пытаться отмежеваться и получить свои региональные воздействия.

Николай Давидюк о встрече Байдена и Путина: смотрите видео

Встреча Путина и Байдена: коротко