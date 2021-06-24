Байден выдвинул специалиста по Украине Карпентера на постпреда при ОБСЕ

Джо Байден выдвинул Майкла Карпентера на пост постоянного представителя США при ОБСЕ. Он является специалистом по Украине, России и Евразии.

Соответствующее решение президент США одобрил 23 июня. Теперь кандидатуру Карпентера должен одобрить Сенат Конгресса.

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Что известно о Карпентере

Политик возглавляет центр по дипломатии имени Байдена в Университете Пенсильвании. Ранее он работал заместителем главы Министерства обороны по России, Украине и Евразии, а также спецсоветником по Европе и Евразии при вице-президенте.

Дипломат также занимал должности директора в Совете национальной безопасности и заместителя директора Офиса по делам России в Госдепартаменте.

ОБСЕ на Донбассе

В марте 2014 года на Донбасс прибыла специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Члены СММ – невооруженные гражданские наблюдатели, которые проводят мониторинг соблюдения прав человека в зоне конфликта.

В составе миссии находятся 50 наблюдателей из Штатов, это – наибольшее количество среди всех стран.

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