Відповідне рішення президент США схвалив 23 червня. Тепер кандидатуру Карпентер має схвалити Сенат Конгресу.
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Що відомо про Карпентера
Політик очолює центр з дипломатії імені Байдена в Університеті Пенсільванії. Раніше він працював заступником голови міністерства оборони по Росії, Україні та Євразії, а також спецрадником по Європі та Євразії при віцепрезиденті.
Дипломат також обіймав посади директора в Раді національної безпеки і заступника директора Офісу у справах Росії в Держдепартаменті.
ОБСЄ на Донбасі
У березні 2014 року на Донбас прибула Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Члени СММ – неозброєні цивільні спостерігачі, які проводять моніторинг дотримання прав людини у зоні конфлікту.
У складі місії є 50 спостерігачів зі Штатів, це – найбільша кількість серед усіх країн.
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