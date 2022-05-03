Байден выступит на заводе Javelin и поблагодарит рабочих за помощь украинцам в войне против России

Украинская армия эффективно уничтожает российские танки американскими ПТРК FGM-148 Javelin. Президент США Джо Байден решил посетить завод, который их производит, чтобы поблагодарить за помощь украинцам.

Во вторник, 3 мая, у американского президента Джо Байдена запланирован визит в штат Алабама. Там он будет в городе Трой. Здесь расположен один из заводов компании Lockheed Martin, который занимается производством Javelin. Именно эти противотанковые ракетные комплексы США передают Украине.

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Благодарность от украинцев

По данным Белого дома, США направили в Украину более 5500 ракетных комплексов Javelin. При этом еще в марте украинцы сообщали, что им нужно по 500 таких комплексов в день для эффективной борьбы с российскими оккупантами.

"Президент подчеркнет ту роль, которую сыграли мужчины и женщины, работающие на заводе в Алабаме, производящем это оружие, в борьбе – в борьбе в Украине. И на заводе он будет выступать с замечаниями относительно помощи в сфере безопасности, которую мы предоставляем, подчеркивая срочность просьбы к Конгрессу быстро принять финансирование, чтобы помочь Украине продолжать успешно противостоять российской агрессии. А также убедиться, что Соединенные Штаты и наши союзники смогут пополнить запасы оружия, чтобы заменить то, что мы послали Украине", – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По данным некоторых аналитиков, США передали около трети своих запасов Javelin и около четверти запасов ракет Stinger. Это вызвало определенную обеспокоенность у самих американцев. Однако в Белом доме заверили, что в Пентагоне оценивают состояние оружия и сколько можно передать (в том числе Украине), чтобы обороноспособность США не пострадала.

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Посещение завода в городе Трой важно с учетом того, что США сами начинают ощущать определенную нехватку Javelin. Ведь за предыдущие 20 лет на этом заводе изготовили более 50 000 ракет Javelin. Только в 2021 году они выпустили почти 13 000 ракет. Но сейчас они могут производить до 2100 Javelins в год.

Чтобы завод работал более эффективно, в американском Конгрессе следует принять двухпартийный закон об инновациях. Ведь для изготовления одной ракеты требуется более 200 полупроводников.

Эта поездка – это возможность напомнить людям в стране, почему мы воюем, почему мы поддерживаем украинцев в этой войне. Тип оборудования и вид помощи, которую мы предоставляем из Соединенных Штатов, изготовлен здесь, в Соединенных Штатах,

– заявила Джен Псаки.

Тяжелое оружие

Следует отметить, что украинцы эффективно используют ПТРК Javelin в войне против России. А также британский NLAW. Хотя и отечественная разработка "Стугна-П" доказала свою эффективность в бою против российских танков. Были зафиксированы случаи, когда с нее сбивали и вертолет.

Но для эффективной борьбы украинцам нужно больше тяжелого вооружения, среди которых танки, артиллерия, авиация и системы ПВО.

В общей сложности США планируют выделить на помощь Украине 33 миллиарда долларов. Из них 20 миллиардов долларов – именно на закупку вооружения и снаряжения. За выделением необходимых средств Джо Байден обратился к Сенату.