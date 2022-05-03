На вівторок, 3 травня, в американського президента Джо Байдена запланований візит до штату Алабама. Там він буде у місті Трой. Тут розміщений один із заводів компанії Lockheed Martin, який і займається виробництвом Javelin. Саме ці протитанкові ракетні комплекси США передають Україні.

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Подяка від українців

За даними Білого дому, США направили до України понад 5500 ракетних комплексів Javelin. При цьому що ще в березні українці повідомляли, що їм треба по 500 таких комплексів на день для ефективної боротьби з російськими окупантами.

"Президент підкреслить ту роль, яку відіграли чоловіки та жінки, які працюють на заводі в Алабамі, що виготовляє цю зброю, у боротьбі – в боротьбі в Україні. І на заводі він виступатиме з зауваженнями щодо допомоги у сфері безпеки, яку ми надаємо, підкреслюючи терміновість прохання до Конгресу швидко прийняти фінансування, щоб допомогти Україні продовжувати успішно протистояти російської агресії. А також переконатися, що Сполучені Штати та наші союзники зможуть поповнити запаси зброї, щоб замінити те, що ми надіслали Україні", – заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

За даними деяких аналітиків, США передали близько третини своїх запасів Javelin і близько чверті запасів ракет Stinger. Це викликало певне занепокоєння в самих американців. Однак в Білому домі запевнили, що в Пентагоні оцінюють стан того, яку зброю та скільки можна передати (у тому числі Україні), щоб обороноздатність США не постраждала.

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Відвідини заводу у місті Трой є важливими з огляду на те, що США самі починають відчувати певну нестачу Javelin. Адже за попередні 20 років на цьому заводі виготовили понад 50 000 ракет Javelin. Тільки у 2021 році вони випустили майже 13 000 ракет. Але зараз вони можуть виробляти до 2100 Javelins на рік.

Щоб завод працював ефективніше, в американському Конгресі слід прийняти двопартійний закон про інновації. Адже для виготовлення однієї ракети потрібно понад 200 напівпровідників.

Ця поїздка – це можливість нагадати людям у країні, чому ми воюємо, чому ми підтримуємо українців у цій війні. Тип обладнання та вид допомоги, яку ми надаємо зі Сполучених Штатів, виготовлено тут, у Сполучених Штатах,

– заявила Джен Псакі.

Важка зброя

Варто зазначити, що українці ефективно використовують ПТРК Javelin у війні проти Росії. А також і британський NLAW. Хоча і вітчизняна розробка "Стугна-П" довела свою ефективність в бою проти російських танків. Хоча були зафіксовані випадки, коли з неї збивали й гелікоптер.

Та для ефективної боротьби українцям потрібно більше важкого озброєння, сере яких танки, артилерія, авіація та системи ППО.

Загалом США планують виділити на допомогу Україні 33 мільярди доларів. З них 20 мільярдів доларів – саме на закупівлю озброєння та спорядження. За виділення необхідних коштів Джо Байден звернувся до Сенату.