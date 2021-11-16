Байден за год трижды отклонил санкции против России, потому что "недостаточно жесткие", – СМИ

Джо Байден трижды за 2021 год отклонял пакет антироссийских санкций, которые предлагал Совет национальной безопасности. Президент США якобы называл их "недостаточно жесткими".

Об этом издание сообщило со ссылкой на собственные источники. В статье говорится, что когда представители Совета национальной безопасности (СНБ) предлагали Джо Байдену пакет санкций против России, то "он отправлял его им три раза обратно".

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Байден хотел, чтобы санкции "изменили поведение Кремля"

По информации двоих бывших американских официальных лиц, на которых ссылается газета, Байден говорил им, что "предлагаемые санкции недостаточно жесткие".

Чиновник администрации Байдена заявил изданию, что президент США "хотел убедиться в том, что санкции будут разумными и хорошо продуманными для того, чтобы они изменили поведение Кремля".

Подходы в отношении России в администрации Байдена

В то же время в газете отметили, что члены действующей администрации Соединенных Штатов придерживаются различных подходов в отношении России.

Например, заместительница госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, согласно информации Politico, занимает жесткую позицию в отношении России. Соответствующего мнения придерживается, вероятно, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также, по данным газеты, есть "три человека, которые чаще всего упоминаются как те, кто выступает за более осторожный подход в отношении России". Речь идет о советнике президента по нацбезопасности Джейке Салливане, его заместителе Джоне Файнере и спецпосланнике США по вопросам климата Джоне Керри.

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