Про це видання повідомило з посиланням на власні джерела. У статті мовиться, що коли представники Ради національної безпеки (РНБ) пропонували Джо Байдену пакет санкцій проти Росії, то "він відправляв його їм тричі назад".

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Байден хотів, щоб санкції "змінили поведінку Кремля"

За інформацією двох колишніх американських офіційних осіб, на яких посилається газета, Байден казав їм, що "пропоновані санкції недостатньо жорсткі".

Високопосадовець адміністрації Байдена заявив виданню, що президент США "хотів переконатися в тому, що санкції будуть розумними й добре продуманими для того, щоб вони змінили поведінку Кремля".

Підходи щодо Росії в адміністрації Байдена

Водночас у газеті зазначили, що члени чинної адміністрації Сполучених Штатів дотримуються різних підходів щодо Росії.

Наприклад, заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, згідно з інформацією Politico, займає жорстку позицію щодо Росії. Відповідної думки дотримується, ймовірно, держсекретар США Ентоні Блінкен.

Також, за даними газети, є "три людини, які найчастіше згадуються як ті, хто виступає за обережніший підхід щодо Росії". Мовиться про радника президента з нацбезпеки Джейка Саллівана, його заступника Джона Файнера та спецпосланця США з питань клімату Джона Керрі.

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