Возвращаясь домой из российского Сочи Эрдоган заявил журналистам, что на сегодня у него сформировались худшие отношения с американским президентом за все годы его правления. Конечно же, это не может не настораживать, так как Турция может выйти из Западного блока и переметнуться в лагерь Кремля.

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Настораживает и тот факт, что эту фразу в адрес Байдена Эрдоган бросил сразу после встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным. И россияне эту встречу, конечно же, стали раскручивать как повод ужалить Запад.

Мол, так называемый партнер по НАТО определился с настоящим союзником. Ведь до этого 2 президента полтора года не встречались, а тут, якобы, сам Эрдоган настоял на встрече.

Турцию тревожит вопрос Сирии

Еще до этой встречи Эрдоган сделал удачный вброс в информационное пространство о том, что он готов в будущем закупить новую партию зенитно-ракетных комплексов С-400 у россиян. Хотя США выступают категорически против.

В Вашингтоне заявили, что комплексы С-400 представляют угрозу для американских стелс-истребителей F-35 и более широких систем обороны НАТО. Более того, эти системы в целом ставят под вопрос готовность Турции защищать интересы Альянса.

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Напомню, из-за покупки первой партии С-400, на Турцию были наложены санкции в декабре прошлого года. Турция тогда заявила, что так как она не смогла закупить системы ПВО ни у одного союзника по НАТО на удовлетворительных условиях, то у нее не было выхода.

Поэтому еще до встречи Эрдогана и Путина в Сочи многие стали заявлять, что именно покупка С-400 станет главной темой переговоров. Но встреча прошла, а никаких новостей о покупке С-400 нет. И не просто так – ведь тема встречи была совсем другой, Эрдоган говорил об этом еще на 76 Генассамблее ООН – его тревожит вопрос Сирии.

Мотивы поездки на встречу к Путину

В сирийской провинции Идлиб нарастает эскалация конфликта. Переговоры по этому вопросу выгодны обеим сторонам, иначе может вспыхнуть новый виток горячей войны: Турции нужна помощь по сдерживанию курдов, а Россия боится, что Анкара перейдет к наступлению и снесет всю российскую армию в регионе.

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Важно отметить, что провинция Идлиб – это неформально общая зона ответственности между Россией и Турцией. Только за последний месяц Россия нанесла более 200 ударов по провинции. Кроме того, бьет Россия и по регионам, которые населяет оппозиция к Башару Асаду и которые тесно связаны с Анкарой. И Эрдогану это сильно не нравится, а потому он может ответить.



Поддержка Асада – автоматически поддержка Кремля / Фото kremlin.ru

В то же время в Сирии есть курды, которые давно стоят как кость в горле у Эрдогана. Время от времени с ними ведёт переговоры ручной президент Сирии Башар Асад. Часть курдов давно пытаются заручиться его поддержкой, чтобы тот помог остановить турецкое наступление на севере Сирии. Поддержка Асада – это автоматически поддержка России.

И вот здесь начинают вскрываться настоящие мотивы поездки Эрдогана на встречу к Путину – шантаж Джо Байдена. Дело в том, что США поддерживают сирийское крыло курдов, так называемые отряды народной защиты Народной партии Курдистана на севере Сирии, который как раз и граничит с Турцией.

Эрдогану отказали

Министр обороны Турции Хулуси Акар после встречи Эрдогана и Путина заявил, что поддержка США сирийских курдов является самой большой стоящей перед двусторонними отношениями проблемой.

Но США всё же беспокоит больше не этот вопрос, а вероятность покупки Эрдоганом российской системы противоракетной обороны С-400. Это настолько небезопасно, что из-за покупки первой партии Турцию исключили из программы разработки истребителей F-35.

И это был сильный удар, ведь Турция еще с 2007 года участвовала в программе и производила массу важных комплектующих к самолетам. Однако в апреле 2021 года США нашли новых подрядчиков и расторгли контракт с турками.

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Кроме того, Турции полагалась поставка 6 самолетов F-35, но из-за сделки с россиянами Эрдогану отказали в этих самолетах. И теперь, после встречи с Путиным, турецкий президент требует от США или выплаты компенсации, или поставки всё тех же самолетов. А если этого не будет, то он купит у России С-400.

Задел Байден и самолюбие Эрдогана. Казалось, что отношения США и Турции улучшились после того, как Байден встретился с Эрдоганом на саммите НАТО в июне, и администрация Белого дома приглушила свою критику в адрес Эрдогана, поскольку стремилась к сотрудничеству с Турцией в обеспечении безопасности аэропорта Кабула.

Эрдоган шантажирует Запад

Однако на саммите ООН Байден вдруг отказался встречаться с Эрдоганом и это сильно его разозлило. Да так, что он выпалил что-то вроде "это худший президент США с которым я имел дело". Поэтому сейчас стало очевидно, что Эрдоган попросту шантажирует Запад и требует к себе внимания. Так как он не привык быть на вторых ролях, куда его задвинул Байден.

Требования Эрдогана просты – поставка F-35, отказ США от поддержки курдов в Сирии и конечно же, уважение. И всё, после этого встреча с Путиным не будет иметь никаких последствий.

Почему я в этом уверен? Да потому что уже в октябре Джо Байден снова летит в Европу, туда же направляется и Эрдоган. Ведь в октябре запланированы сразу 2 саммита G20 – по вопросам Афганистана и глобальной повестке противостояния демократий с автократами.



Требования Эрдогана – поставка F-35 / Фото Getty Images

Эрдоган сейчас выбивает лучшую позицию для переговоров. Проще говоря, Эрдоган нащупал болевую точку Байдена и давит на неё – "или вы идете на мои условия и я с западным миром, или я ухожу в лагерь ваших противников, то есть к автократам".

Яркий пример того, что Эрдоган не готов безоговорочно обниматься с Путиным, это украинский вопрос. Турецкий президент с трибуны ООН заявил, что никогда не признает Крым российским.

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Еще через пару дней стало известно, что Турция готовит для Украины новую партию боевых беспилотников Bayraktar и даже готова открывать специальные центры по их обслуживанию на украинской территории. А это, скорее всего, сильно бесит Путина.

Поэтому к любым заявлениям Эрдогана о сближении с Россией нужно относиться критически, особенно в контексте нового глобального противостояния Запада с Востоком.